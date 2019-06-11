Посол США в РФ может покинуть свой пост до конца года

09:32 Источник: Эхо Москвы

Американский посол в России может покинуть свой пост до конца года. Журнал The Atlantic пишет, что это связано с планами Джона Хантсмана вернуться на родину и принять участие в выборах губернатора Юты. Он уже возглавлял штат 2005 по 2009 годы и теперь, по словам бывшего руководителя его избирательного штаба, серьезно обдумывает вариант с возвращением на этот пост.

Хантсман стал послом США в России в позапрошлом году. До этого он руководил американскими дипмиссиями в Сингапуре и Китае. Эхо Москвы