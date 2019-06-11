0
0
53
НОВОСТИ

США потребовали экстрадиции Ассанжа - WSJ

10:05 11.06.2019 Источник: Газета.Ru

Американский минюст официально обратился к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что запрос был отправлен в четверг, 6 июня, поэтому предъявление Соединенными Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно. После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.

Ранее Шведский суд отказался удовлетворить запрос прокуратуры страны о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 11.06.2019
Порядка 700 человек задержали полицейские за участие в незаконных акциях в Казахстане
0
58
10:20 11.06.2019
Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
0
96
09:35 11.06.2019
Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
0
162
09:32 11.06.2019
Посол США в РФ может покинуть свой пост до конца года
0
152
09:20 11.06.2019
Huawei в качестве альтернативы Android может начать использовать российскую ОС
0
156
09:05 11.06.2019
Отпечатков пальцев Голунова нет ни на одном из предметов, изъятых из его квартиры - адвокат
0
195
09:00 11.06.2019
На танкере в морском порту Махачкалы произошел взрыв
0
176
22:40 10.06.2019
Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки - адвокат
0
550
22:00 10.06.2019
Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сербии
0
566
21:20 10.06.2019
Финансовое положение физлица будет влиять на размер штрафа - концепция КоАП
0
602

Возврат к списку