США потребовали экстрадиции Ассанжа - WSJ
10:05 11.06.2019 Источник: Газета.Ru
Американский минюст официально обратился к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что запрос был отправлен в четверг, 6 июня, поэтому предъявление Соединенными Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно. После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.
Ранее Шведский суд отказался удовлетворить запрос прокуратуры страны о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Газета.Ru
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