С 12 июня вступят в силу изменения в порядке выезда детей за пределы РФ
11:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, с 12 июня 2019 года "вступает в силу (новый) порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации <...>, в соответствии с которым прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или [по месту жительства (пребывания)] несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается заявление". Заявление о несогласии выезда несовершеннолетнего за рубеж может подаваться также в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами РФ.
В действовавших ранее правилах подачи таких заявлений в число ведомств были включены также пограничные органы. В новом порядке подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетних, утвержденном приказом МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62 (зарегистрирован в Минюсте 8 мая 2019 г., № 54596) пограничные органы исключены из этого перечня.
"В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации", - пояснили в ЦОС ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:32 11.06.2019
- Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности
- 12:20 11.06.2019
- Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской - Лавров
- 12:05 11.06.2019
- Большинство российских заемщиков испытывает трудности с кредитами - Всемирный банк
- 12:00 11.06.2019
- Президент Молдавии отменил декрет о роспуске парламента, подписанный Павлом Филипом
- 11:32 11.06.2019
- Конгресс США увеличит военную помощь Украине
- 11:20 11.06.2019
- При взрыве танкера в Махачкале погибли три человека
- 11:05 11.06.2019
- Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова
- 10:32 11.06.2019
- Порядка 700 человек задержали полицейские за участие в незаконных акциях в Казахстане
- 10:20 11.06.2019
- Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
- 10:05 11.06.2019
- США потребовали экстрадиции Ассанжа - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать