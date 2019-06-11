Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
10:20 11.06.2019 Источник: НГ-Online
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС под названием «Чернобыль. Как это было» , сообщает пресс-служба канала. "Документальный фильм подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - говорится в пресс-релизе.Особое внимание в ленте уделяется истории подвига вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Авторы документального фильма также расскажут, почему покончил с собой член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии академик Валерий Легасов, который надиктовал пять магнитофонных кассет, назвав имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся.
В начале июня закончился показ американо-британского мини-сериала «Чернобыль», вызвавшего громадный отклик в обществе и ставшего самым популярным телепроектом в истории.
Вера Цветкова
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