Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова
11:05 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.
"История вся эта очень нехорошая, правда", - сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.
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