Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.

"История вся эта очень нехорошая, правда", - сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.

