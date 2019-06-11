При взрыве танкера в Махачкале погибли три человека
11:20 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело третьего погибшего обнаружено на танкере в Махачкалинском морском порту, где во вторник произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Трое найдены мертвыми - вахтенные матросы", - сказал собеседник.
НОВОСТИ
- 12:32 11.06.2019
- Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности
- 12:20 11.06.2019
- Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской - Лавров
- 12:05 11.06.2019
- Большинство российских заемщиков испытывает трудности с кредитами - Всемирный банк
- 12:00 11.06.2019
- Президент Молдавии отменил декрет о роспуске парламента, подписанный Павлом Филипом
- 11:32 11.06.2019
- Конгресс США увеличит военную помощь Украине
- 11:05 11.06.2019
- Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова
- 11:00 11.06.2019
- С 12 июня вступят в силу изменения в порядке выезда детей за пределы РФ
- 10:32 11.06.2019
- Порядка 700 человек задержали полицейские за участие в незаконных акциях в Казахстане
- 10:20 11.06.2019
- Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
- 10:05 11.06.2019
- США потребовали экстрадиции Ассанжа - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать