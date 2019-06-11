Конгресс США увеличит военную помощь Украине
11:32 11.06.2019 Источник: Вести.Ru
Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такая инициатива предложена в проекте военного бюджета США на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
Сообщается, что Пентагон будет оказывать украинскому правительству содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой.
В текущем году Вашингтон потратил на вооружение для Киева 200 миллионов. Вести.Ru
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