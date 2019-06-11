Конгресс США увеличит военную помощь Украине

11:32 Источник: Вести.Ru

Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такая инициатива предложена в проекте военного бюджета США на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.

Сообщается, что Пентагон будет оказывать украинскому правительству содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой.



В текущем году Вашингтон потратил на вооружение для Киева 200 миллионов. Вести.Ru

