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НОВОСТИ

Конгресс США увеличит военную помощь Украине

11:32 11.06.2019 Источник: Вести.Ru

Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такая инициатива предложена в проекте военного бюджета США на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.

Сообщается, что Пентагон будет оказывать украинскому правительству содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой.

В текущем году Вашингтон потратил на вооружение для Киева 200 миллионов. Вести.Ru

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