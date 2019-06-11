Президент Молдавии отменил декрет о роспуске парламента, подписанный Павлом Филипом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан исполнявшим обязанности премьер-министра Павлом Филипом. Об этом глава республики объявил на брифинге во вторник после заседания Высшего совета безопасности.

"Декрет Филипа не соответствует конституционными нормам. <…> Подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.

