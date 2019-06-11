Большинство российских заемщиков испытывает трудности с кредитами - Всемирный банк
12:05 11.06.2019 Источник: РБК
Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом. РБК ознакомился с презентацией, ее подлинность подтвердили два участника встречи.
Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые свои кредиты.
Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов 41% заемщиков. Среди тех, кто брал кредиты в микрофинансовых организациях ситуация хуже - лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями.
Всего по репрезентативной выборке были опрошены 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 годах.
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