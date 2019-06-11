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Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской - Лавров

12:20 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики устроили вооруженную провокацию для срыва разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"По итогам встречи Контактной группы [по Украине], которая состоялась 5 июня, были сделаны заявления о том, что была достигнута договоренность начать разведение сил и средств в Станице Луганской 10 июня, а 19 июня на очередном заседании Контактной группы подписать договоренность о перемирии, о прекращении огня, - сказал министр. - Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв. Наш представитель в Контактной группе Борис Грызлов комментировал эту ситуацию: по нашим данным, это была провокация украинских силовиков или добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются".

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