Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности
12:32 11.06.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятой во многих странах. 31-страничный доклад называется "Он создал их мужчиной и женщиной".
В нем говорится о кризисе в образовании, а также отмечается, что современный подход к гендерной идентичности уничтожает концепцию природы и дестабилизирует институт семьи.
Документ вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества.
Он был выпущен Конгрегацией католического образования в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми.Хотя документ не подписан папой Франциском, он содержит цитаты из выступлений понтифика. Авторы пособия призывают к диалогу, но при этом дают инструкции по некоторым темам, в том числе в адрес трансгендеров.
В целом авторы критикуют современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола. В докладе утверждается, что современные гендерные теории отходят от природы и вместо этого движутся в сторону абсолютного выбора на основе чувств человека. Также в пособии сказано, что переменная сексуальная идентичность часто основана лишь на "сомнительном понимании свободы на основе чувств и желаний". Русская служба Би-би-си
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