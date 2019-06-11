Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности

12:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятой во многих странах. 31-страничный доклад называется "Он создал их мужчиной и женщиной".

В нем говорится о кризисе в образовании, а также отмечается, что современный подход к гендерной идентичности уничтожает концепцию природы и дестабилизирует институт семьи.



Документ вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества.



Он был выпущен Конгрегацией католического образования в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми.Хотя документ не подписан папой Франциском, он содержит цитаты из выступлений понтифика. Авторы пособия призывают к диалогу, но при этом дают инструкции по некоторым темам, в том числе в адрес трансгендеров.

В целом авторы критикуют современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола. В докладе утверждается, что современные гендерные теории отходят от природы и вместо этого движутся в сторону абсолютного выбора на основе чувств человека. Также в пособии сказано, что переменная сексуальная идентичность часто основана лишь на "сомнительном понимании свободы на основе чувств и желаний". Русская служба Би-би-си