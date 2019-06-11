Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата
13:05 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что он не признает томос, который был получен этой новой церковной структурой от Константинопольского патриарха в начале нынешнего года.
"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания, - объяснил он, выступая в Киеве на Форуме украинской интеллигенции. - Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую".
По его словам, действующая на Украине Украинская православная церковь Московского патриархата служит интересам России, а ПЦУ - Греции. "В то время как Украине никто не служит", - добавил Филарет.
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