Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что он не признает томос, который был получен этой новой церковной структурой от Константинопольского патриарха в начале нынешнего года.

"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания, - объяснил он, выступая в Киеве на Форуме украинской интеллигенции. - Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую".



По его словам, действующая на Украине Украинская православная церковь Московского патриархата служит интересам России, а ПЦУ - Греции. "В то время как Украине никто не служит", - добавил Филарет.

