В России могут запретить уничтожение продуктов
13:20 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение продуктов. Это указано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека. Предложения подготовлены совместно с Минприроды.
Если эти предложения одобрят, то продукты, пригодные к употреблению, могут запретить уничтожать.
Кроме этого, Роспотребнадзор выступает за определение порядка использования пищ.отходов и невостребованных продуктов как источников биоэнергии на законодательном уровне.
Уничтожать продукты в России начали после того, как в 2014 году было введено продуктовое эмбарго на продукты из ряда стран. За годы, прошедшие с введения запрета, на границе перехватили и уничтожили более 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Эхо Москвы
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