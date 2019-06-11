В России могут запретить уничтожение продуктов

13:20 Источник: Эхо Москвы

Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение продуктов. Это указано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека. Предложения подготовлены совместно с Минприроды.

Если эти предложения одобрят, то продукты, пригодные к употреблению, могут запретить уничтожать.



Кроме этого, Роспотребнадзор выступает за определение порядка использования пищ.отходов и невостребованных продуктов как источников биоэнергии на законодательном уровне.



Уничтожать продукты в России начали после того, как в 2014 году было введено продуктовое эмбарго на продукты из ряда стран. За годы, прошедшие с введения запрета, на границе перехватили и уничтожили более 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Эхо Москвы

