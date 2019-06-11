Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ
13:32 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы
В Грозном перед экзаменом произошла драка со стрельбой. В ней участвовали школьники и сотрудники полиции, сообщает «Кавказ реалии». Как рассказали источники издания, страж порядка высказал претензии одному из 9-классников. За ученика вступились друзья. В конфликт ввязались и другие сотрудники полиции. На видеозаписи драки слышны выстрелы.
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