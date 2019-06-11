0
0
75
НОВОСТИ

Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ

13:32 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы

В Грозном перед экзаменом произошла драка со стрельбой. В ней участвовали школьники и сотрудники полиции, сообщает «Кавказ реалии». Как рассказали источники издания, страж порядка высказал претензии одному из 9-классников. За ученика вступились друзья. В конфликт ввязались и другие сотрудники полиции. На видеозаписи драки слышны выстрелы. 

СК начал доследственную проверку.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 11.06.2019
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
0
12
13:20 11.06.2019
В России могут запретить уничтожение продуктов
0
103
13:05 11.06.2019
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата
0
160
13:00 11.06.2019
Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова - Песков
0
134
12:32 11.06.2019
Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности
0
156
12:20 11.06.2019
Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской - Лавров
0
189
12:05 11.06.2019
Большинство российских заемщиков испытывает трудности с кредитами - Всемирный банк
0
178
12:00 11.06.2019
Президент Молдавии отменил декрет о роспуске парламента, подписанный Павлом Филипом
0
188
11:32 11.06.2019
Конгресс США увеличит военную помощь Украине
0
207
11:20 11.06.2019
При взрыве танкера в Махачкале погибли три человека
0
213

Возврат к списку