Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ

13:32 Источник: Эхо Москвы

В Грозном перед экзаменом произошла драка со стрельбой. В ней участвовали школьники и сотрудники полиции, сообщает «Кавказ реалии». Как рассказали источники издания, страж порядка высказал претензии одному из 9-классников. За ученика вступились друзья. В конфликт ввязались и другие сотрудники полиции. На видеозаписи драки слышны выстрелы.

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