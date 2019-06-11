Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
14:00 11.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырёх дней. Свои предположения премьер-министр высказал на 108-й сессии Международной организации труда.
«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — заявил Медведев.
Глава российского правительства привёл в пример новозеландскую компанию, которая после введения четырёхдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчёте на час рабочего времени в 20 процентов, а уровень стресса сотрудников «весьма значительно» снизился. Говорит Москва
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