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Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавила компания Amazon

14:12 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов. Список составила база данных BrandZ. Стоимость компании Джефа Безоса за год выросла в полтора раза и превысила 300 миллиардов долларов. 

Вторую строчку в рейтинге вновь заняла Apple, а на третью позицию опустился Google, ранее лидировавший в этом списке. В топ-10 также попали Microsoft, Виза, Фейсбук и Алибаба. В списке вновь нет российских компаний.  Эхо Москвы

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