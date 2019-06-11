Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавила компания Amazon

14:12 Источник: Эхо Москвы

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов. Список составила база данных BrandZ. Стоимость компании Джефа Безоса за год выросла в полтора раза и превысила 300 миллиардов долларов.

Вторую строчку в рейтинге вновь заняла Apple, а на третью позицию опустился Google, ранее лидировавший в этом списке. В топ-10 также попали Microsoft, Виза, Фейсбук и Алибаба. В списке вновь нет российских компаний. Эхо Москвы