Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавила компания Amazon
14:12 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов. Список составила база данных BrandZ. Стоимость компании Джефа Безоса за год выросла в полтора раза и превысила 300 миллиардов долларов.
Вторую строчку в рейтинге вновь заняла Apple, а на третью позицию опустился Google, ранее лидировавший в этом списке. В топ-10 также попали Microsoft, Виза, Фейсбук и Алибаба. В списке вновь нет российских компаний. Эхо Москвы
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