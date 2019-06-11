Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - WSJ
14:32 11.06.2019 Источник: Газета.Ru
Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам источника, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.
«Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь», — заявил источник.
Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран. Газета.Ru
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