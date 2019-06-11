Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - WSJ

14:32 Источник: Газета.Ru

Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источника, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.



«Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь», — заявил источник.



Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран. Газета.Ru

