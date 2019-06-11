0
0
48
НОВОСТИ

США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны

15:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты направили в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) корабли береговой охраны для обеспечения законной деятельности в сфере рыболовства стран - союзников Вашингтона. Об этом сообщила во вторник журналистам командующий Береговой охраны Тихоокеанского командования США вице-адмирал Линда Фаган.

"Быстроходные патрульные катера Bertholf и Stratton были направлены в ЮКМ для обеспечения законной деятельности, а также реализации потенциала в сфере соблюдения права в области рыболовства государств, являющихся союзниками США", - отметила вице-адмирал, напомнив, что "корабли вновь возвращаются сюда спустя семь лет". По ее словам, ЮКМ является "признанным международным каналом для судоходства, поэтому американские корабли имеют полное право находится в акватории".

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на прошедшей в начале месяца в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", обвинил Вашингтон в эскалации напряженности в Южно-Китайском море. По его словам, некоторые государства, которые не имеют прямого отношения к региону, "умышленно играют здесь мускулами, направляя авианосцы и боевые корабли".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 11.06.2019
Задержан подозреваемый в погроме в редакции "Сноба"
0
13
15:16 11.06.2019
Возле здания МИДа в Москве установят памятник Евгению Примакову
0
49
15:12 11.06.2019
В Россельхознадзоре сочли глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты
0
66
14:32 11.06.2019
Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - WSJ
0
111
14:12 11.06.2019
Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавила компания Amazon
0
128
14:00 11.06.2019
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
0
160
13:32 11.06.2019
Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ
0
211
13:20 11.06.2019
В России могут запретить уничтожение продуктов
0
214
13:05 11.06.2019
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата
0
253
13:00 11.06.2019
Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова - Песков
0
223

Возврат к списку