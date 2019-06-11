В Россельхознадзоре сочли глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты. Ведомство считает, что Роспотребнадзор не оценил риски такого решения.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.



«Инициатива Роспотребнадзора, на наш взгляд, является настолько непроработанной, что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать. Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения. Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких. Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы всё же не станем».



Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания. Об этом говорится в списке инициатив ведомства, подготовленных по запросу СПЧ. Служба считает, что такие продукты можно использовать, например, в качестве источников биоэнергетики.





