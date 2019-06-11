Задержан подозреваемый в погроме в редакции "Сноба"

15:32 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полицейские задержали подозреваемого в краже из организации в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.



Источник в правоохранительных органах уточнил Агентству «Москва», что речь идет о подозреваемом в учинении погрома и краже компьютера из редакции журнала «Сноб».

