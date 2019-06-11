0
0
0
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в погроме в редакции "Сноба"

15:32 11.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полицейские задержали подозреваемого в краже из организации в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.

Источник в правоохранительных органах уточнил Агентству «Москва», что речь идет о подозреваемом в учинении погрома и краже компьютера из редакции журнала «Сноб».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:16 11.06.2019
Возле здания МИДа в Москве установят памятник Евгению Примакову
0
49
15:12 11.06.2019
В Россельхознадзоре сочли глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты
0
66
15:00 11.06.2019
США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны
0
78
14:32 11.06.2019
Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - WSJ
0
111
14:12 11.06.2019
Рейтинг самых дорогих мировых брендов возглавила компания Amazon
0
128
14:00 11.06.2019
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
0
160
13:32 11.06.2019
Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ
0
211
13:20 11.06.2019
В России могут запретить уничтожение продуктов
0
214
13:05 11.06.2019
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата
0
253
13:00 11.06.2019
Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова - Песков
0
223

Возврат к списку