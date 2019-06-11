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Власти Рима намерены бороться с разгульным поведением туристов

16:00 11.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Туристам в Риме запретили гулять по городу с голым торсом. Об этом пишет The Independent. Как сообщает издание, таким образом в Италии борются с плохим и разгульным поведением туристов.

Кроме того, теперь запрещается вешать «замки любви» на мостах столицы Италии, прикасаться к фонтанчикам губами во время питья, купаться в городских фонтанах и есть фастфуд в туристических местах. Посетителей просят на плавать в каналах, не устраивать пикники вне общественных мест, слишком долго останавливаться на мостах, разбрасывать мусор, ездить на велосипедах, стоять или лежать на скамейках, заниматься спортом или искусством без разрешения.

Отмечается, что за нарушение запретов ввели штраф в размере до 450 долларов. Говорит Москва

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