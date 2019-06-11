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Белград рассчитывает на помощь РФ в случае конфликта на Балканах - министр обороны

16:12 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия рассчитывает на помощь России в случае возможного конфликта на Балканах. Об этом сообщил министр обороны республики Александар Вулин в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном на сайте издания во вторник.

"Мы конечно всегда ожидаем и рассчитываем на помощь нашего друга - России. Но мы всегда сделаем все, чтобы никого не втянуть в конфликт", - сказал он.

Вулин подчеркнул, что Сербия является нейтральной страной, поэтому в случае какого-либо конфликта в регионе никто не сможет прийти Белграду на помощь.

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