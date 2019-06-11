Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов
16:32 11.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.
Уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.
Кроме того, Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко и главы МИДа Климкина. Говорит Москва
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