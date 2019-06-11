Участники "Нового величия" не признали вину

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Восемь участников организации «Новое величие» не признали во время судебного слушания вину в создании и участии в экстремистском сообществе.

Как отмечает агентство «Москва», в материалах обвинительного заключения, оглашенного прокурором, следует, что все подсудимые занимались организацией и участием в экстремистской организации. По мнению обвинения, целью организации было распространение запрещенной информации, свержение действующей власти насильственным путем, а также проведение антиконституционного переворота с последующим захватом государственной власти.



Фигуранты дела движения «Новое величие» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Сами активисты и их защита отвергают обвинения. Они утверждают, что движение возглавляли «внедренные сотрудники правоохранительных органов», которые пытались спровоцировать людей на правонарушения. Росбалт

