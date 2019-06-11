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Минюст США подтвердил отправку в Великобританию запроса об экстрадиции Ассанжа

17:12 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США подтвердило во вторник информацию о том, что оно направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты отправили в Великобританию запрос о выдаче Джулиана Ассанжа", - сообщила корр. ТАСС сотрудница пресс-службы Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман.

В понедельник газета "Вашингтон пост" сообщила, что Минюст в четверг отправил своим коллегам в королевстве запрос на выдачу основателя WikiLeaks. Согласно договору об экстрадиции между Вашингтоном и Лондоном, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста основателя WikiLeaks, который произошел 11 апреля в эквадорском посольстве британской столицы. В соответствии с этим документом, напоминает издание, Соединенным Штатам запрещается обвинять Ассанжа в других предполагаемых преступлениях, помимо тех, что перечислены в запросе об экстрадиции, если только эти действия не будут совершены после его возможной выдачи.

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