Россия увеличивает военное присутствие за Полярным кругом - Столтенберг

19:20 Источник: Интерфакс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник сообщил, что в альянсе отмечают увеличенную активность российских военных за Полярным кругом.

"Мы должны продолжать работать над поддержанием низкого уровня напряженности за Полярным кругом, несмотря на то, что мы видим все большее военное присутствие, особенно со стороны России", - заявил Столтенберг.

