Уголовное преследование Голунова будет прекращено

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил во вторник журналистам глава МВД Владимир Колокольцев

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - сказал Колокольцев.

