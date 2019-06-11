Уголовное преследование Голунова будет прекращено
17:21 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил во вторник журналистам глава МВД Владимир Колокольцев
"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - сказал Колокольцев.
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