Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

18:40

Акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова можно будет провести в Москве 16 июня на проспекте Академика Сахарова. Как сообщает «Интерфакс», городские власти отреагировали на обращение председателя союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева о санкционировании митинга 16 июня с 13.00 до 15.00 часов. Планируется, что на акцию могут прибыть до 20 тыс. участников.



Несколько часов назад глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что с Ивана Голунова, арестованного по подозрению в сбыте наркотиков, сняты все обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления и его уже сегодня освободят из-под домашнего ареста.



В МВД проведут служебную проверку произошедшего, на ее время полицейских, задержавших Голунова, отстранили от работы.

