Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым

20:00 Источник: Интерфакс

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7-11 октября, сообщает во вторник МИД России.

Во вторник в Москве под председательством главы МИД Сергея Лаврова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.

"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года", - говорится в сообщении.