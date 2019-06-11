Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым
20:00 11.06.2019 Источник: Интерфакс
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7-11 октября, сообщает во вторник МИД России.
Во вторник в Москве под председательством главы МИД Сергея Лаврова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.
"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:20 11.06.2019
- Россия увеличивает военное присутствие за Полярным кругом - Столтенберг
- 18:40 11.06.2019
- Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня
- 18:00 11.06.2019
- МВД направило в СК материалы расследования действий своих сотрудников по делу Голунова
- 17:21 11.06.2019
- Уголовное преследование Голунова будет прекращено
- 17:12 11.06.2019
- Минюст США подтвердил отправку в Великобританию запроса об экстрадиции Ассанжа
- 17:00 11.06.2019
- Участники "Нового величия" не признали вину
- 16:35 11.06.2019
- Главред «Эха» выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня
- 16:32 11.06.2019
- Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов
- 16:23 11.06.2019
- Главред МК Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня
- 16:12 11.06.2019
- Белград рассчитывает на помощь РФ в случае конфликта на Балканах - министр обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать