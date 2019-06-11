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НОВОСТИ

Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым

20:00 11.06.2019 Источник: Интерфакс

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7-11 октября, сообщает во вторник МИД России.

Во вторник в Москве под председательством главы МИД Сергея Лаврова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.

"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года", - говорится в сообщении.

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