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НОВОСТИ

Двое граждан РФ погибли в ДТП на юге Турции

20:40 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два гражданина России погибли в результате ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену. ДТП произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались", - сказал собеседник агентства.

В российском диппредставительстве также отметили, что "виновник аварии задержан и находится под стражей". "Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - добавил собеседник.

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