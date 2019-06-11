Двое граждан РФ погибли в ДТП на юге Турции
20:40 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два гражданина России погибли в результате ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.
"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену. ДТП произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались", - сказал собеседник агентства.
В российском диппредставительстве также отметили, что "виновник аварии задержан и находится под стражей". "Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - добавил собеседник.
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