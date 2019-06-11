Голунов сообщил, что, скорее всего, не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
22:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что не пойдет на акцию, организованную в его поддержку, которая была запланирована на 12 июня.
"Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя", - сказал он во вторник журналистам после того, как вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.
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