0
0
85
НОВОСТИ

Голунов сообщил, что, скорее всего, не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

22:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что не пойдет на акцию, организованную в его поддержку, которая была запланирована на 12 июня.

"Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя", - сказал он во вторник журналистам после того, как вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 11.06.2019
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
0
68
21:10 11.06.2019
"Роснефть" возглавила рейтинг брендов среди российских энергетических компаний
0
170
20:40 11.06.2019
Двое граждан РФ погибли в ДТП на юге Турции
0
197
20:00 11.06.2019
Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым
0
260
19:20 11.06.2019
Россия увеличивает военное присутствие за Полярным кругом - Столтенберг
0
346
18:40 11.06.2019
Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня
0
299
18:00 11.06.2019
МВД направило в СК материалы расследования действий своих сотрудников по делу Голунова
0
352
17:21 11.06.2019
Уголовное преследование Голунова будет прекращено
0
403
17:12 11.06.2019
Минюст США подтвердил отправку в Великобританию запроса об экстрадиции Ассанжа
0
326
17:00 11.06.2019
Участники "Нового величия" не признали вину
0
351

Возврат к списку