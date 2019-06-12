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О чем говорили посол РФ в США Антонов и работник Госдепа Хейл останется тайной

09:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский Госдепартамент не комментирует результаты состоявшейся во вторник в американской столице рабочей встречи посла России в США Анатолия Антонова с заместителем госсекретаря по политическим делам Дэвидом Хейлом.

Внешнеполитическое ведомство не ответило на просьбу корр. ТАСС рассказать об итогах рабочей встречи Антонова и Хейла. В российском посольстве также не комментируют переговоры посла и замгоссекретаря. Консультации носили закрытый характер, как и любые другие встречи такого рода.

Это уже не первая закрытая встреча Антонова и Хейла, они уже проводили консультации в начале октября прошлого года.

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