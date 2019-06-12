В России горят леса на площади более 9 тысяч га

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесопожарные формирования тушат в регионах России возгорания на общей площади свыше 9 тысяч га. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 12 июня 2019 года на территории РФ действовало 48 лесных пожаров на площади более 9 тысяч га, по которым проводились работы по активному тушению", - уточняется в релизе.

Силы пожарных сосредоточены на крупных очагах в Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия). Возгорания в лесах также отмечаются в Карелии, Костромской, Архангельской, Вологодской, Нижегородской областях, Республике Бурятия, на территории заказника в Мордовии.

К ликвидации огня привлечены свыше 1,4 тысячи человек, задействовано 277 единиц техники, на мониторинге находятся 42 воздушных судна, на тушении - 17 судов. В Амурской области, где горят леса на площади 1,3 тысячи га задействован 101 парашютист-десантник.