Главред "Медузы": Важно найти тех, кто организовал силовую атаку на Ивана Голунова
11:50 12.06.2019 Источник: Интерфакс
Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, будет добиваться справедливого процесса в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые занимались его уголовным делом, заявил главный редактор издания Иван Колпаков.
"Мы будем добиваться справедливого процесса над полицейскими. Ни один из людей, участвовавших в этой операции, не должен уйти от ответственности. Поэтому наши адвокаты - Сергей Бадамшин и Генри Резник - продолжат работу", - говорится в заявлении Колпакова, опубликованном в Facebook.
По его словам, текст Голунова, посвященный похоронной индустрии, над которым тот работал перед задержанием, "будет закончен при участии журналистов, которые подключились к работе над ним".
"Этот текст - ключевой для понимания, кто организовал силовую атаку на Ивана. Этих людей важно найти и добиться справедливого процесса над ними - куда более важно, чем наказать простых исполнителей (это уже и так происходит). Текст Голунова выйдет одновременно во многих изданиях России и мира, а помимо него, будут и другие расследования - они посвящены людям, которые, по нашему мнению, решили наказать Ивана за его работу", - отметил Колпаков.
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