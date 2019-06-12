В Крыму рассчитывают на возобновление международных авиарейсов в Симферополь
13:15 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович может ускорить открытие международного авиасообщения с Крымом, считает глава региона Сергей Аксенов.
"Мы рассчитываем на то, что это тоже даст результат в части, например, возобновления международных рейсов, в том числе, в аэропорт Симферополь", - сказал Аксенов журналистам в среду.
Он отметил, что любой гость из Европы может своими глазами убедиться в том, что происходит в Крыму. Власти региона готовы предоставить для этого все возможности, предложить любой маршруты поездки - на выбор гостей, чтобы те могли узнать, что сами жители полуострова думают о воссоединении с Россией, и донести их ответ до граждан своих стран.
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