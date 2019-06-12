Санкции Европы в отношении Крыма будут продлены автоматически - Комитет постпредов

12:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) утвердил без дискуссии продление на 12 месяцев ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил в среду журналистам источник в Брюсселе.

"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", - заявил он. По его словам, в Совете ЕС также не будет никакого обсуждения этой темы, санкции будут продлены автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.