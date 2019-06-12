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Некоторые журналисты, работавшие на несанкционированной акции в Москве задержаны полицией

14:00 12.06.2019 Источник: Интерфакс

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду, что задержанные на несанкционированной акции в поддержку репортера Ивана Голунова в столице будут скоро отпущены, и напомнил о незаконности задержания журналистов, выполняющих задание редакций.

"Любые задержания должны быть обоснованными и законными. Надеюсь, все задержанные скоро окажутся дома" в среду. Задержания журналистов, освещающих акцию, являются заведомо незаконными", - отметил правозащитник", - сказал Федотов "Интерфаксу"

По данным очевидцев, на марше задержаны, в частности, главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко и корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.

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