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Москалькова о деле Голунова: Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма

14:05 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает проявлением непрофессионализма применение силы полицией.

"Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма", - сказала она в среду журналистам. Москалькова отметила, что ситуация с Голуновом это высветила.  "Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены".

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