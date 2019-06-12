Москалькова о деле Голунова: Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает проявлением непрофессионализма применение силы полицией.

"Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма", - сказала она в среду журналистам. Москалькова отметила, что ситуация с Голуновом это высветила. "Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены".