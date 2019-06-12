В Москве полиция задержала более 200 человек на несанкционированной акции в поддержку Голунова
14:45 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре Москвы более 200 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - сказал представитель полиции.
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