Власти подтвердили факт взлома "Твиттера" Дмитрия Медведева

17:45 Источник: Интерфакс

В пресс-службе правительства России подтвердили факт взлома страницы премьера РФ Дмитрия Медведева в "Твиттере". "Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Ранее на странице премьера РФ в "Твиттере" появились два странных сообщения английскими буквами, которые затем были удалены.