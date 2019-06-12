Власти подтвердили факт взлома "Твиттера" Дмитрия Медведева
17:45 12.06.2019 Источник: Интерфакс
В пресс-службе правительства России подтвердили факт взлома страницы премьера РФ Дмитрия Медведева в "Твиттере". "Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.
Ранее на странице премьера РФ в "Твиттере" появились два странных сообщения английскими буквами, которые затем были удалены.
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