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НОВОСТИ

Власти подтвердили факт взлома "Твиттера" Дмитрия Медведева

17:45 12.06.2019 Источник: Интерфакс

В пресс-службе правительства России подтвердили факт взлома страницы премьера РФ Дмитрия Медведева в "Твиттере". "Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Ранее на странице премьера РФ в "Твиттере" появились два странных сообщения английскими буквами, которые затем были удалены.

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