Польша наращивает закупки сжиженного газа в США
18:39 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорилась с американской Venture Global LNG о приобретении на 1,5 млн тонн больше сжиженного природного газа (СПГ) в год, чем было запланировано в заключенном фирмами в прошлом году контракте. Об этом PGNiG сообщила журналистам в среду.
В конце прошлого года PGNiG заключила с Venture Global LNG договор на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год (2,7 млрд кубометров газа после регазификации) в течение 20 лет, начиная с 2023 года. Теперь же "объем закупок СПГ увеличен на дополнительные 1,5 млн тонн СПГ в год", информировала польская компания.
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