Москва не получала сведений о готовности Трампа встретиться с Путиным на G20 - Песков
20:20 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита "двадцатки" с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Франс Пресс о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.
"Кремль такими подтверждениями не располагает", - сказал Песков. "В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи", - сообщил он.
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