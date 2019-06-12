По словам Трампа, Польша хочет купить у США "множество" истребителей F-35
20:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша закупит у Соединенных Штатов множество истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом, как сообщило агентство Рейтер, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
По данным агентства, хозяин Белого дома отметил, что может отправиться с визитом в Польшу, но даты пока не установлены.
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