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Москалькова рассказала о "корпоративности" судебной системы в России

21:00 12.06.2019 Источник: Интерфакс

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова связывает сокращение числа оправдательных приговоров в РФ с "корпоративностью" судебной системы и большим числом уголовных дел, которые рассматриваются в упрощенном порядке.

"Действительно, в этом году снизилось количество оправдательных приговоров и, на мой взгляд, это не очень хорошая история", - сказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

"...это традиция корпоративности, традиция, что вынесение оправдательного приговора является критерием отрицательной оценки деятельности предварительного следствия. Вот мне кажется, что очень неправильно, что вообще есть эти критерии оценки", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что отмена решения первой судебной инстанции вышестоящей тоже всегда воспринимается как "брак в работе".

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