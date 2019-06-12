Трамп: Мы защищаем Германию от России, а она получат от Германии миллиарды. Как такое возможно?
21:15 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2", но одновременно не отрицает, что участвующие в нем государства вольны строить данный трубопровод. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов на переговорах со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Хозяин Белого дома в очередной раз подверг решительной критике Германию за решение строить трубопровод. "Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме [этого] трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию", - заявил Трамп. "Как такое может быть? Мы (США - прим. ТАСС) защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии", - добавил президент США.
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