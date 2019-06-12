Судно "Змей Горыныч", удивившее финских пограничников, прибыло в Хельсинки
21:30 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч", в выходные удивившее финских пограничников на российско-финской границе, прибыло в Хельсинки. Судно пришвартовалось к причалу в центре столицы, оно продолжит путь только в четверг.
"Хельсинки - это у нас промежуточная остановка, первый участок заграничного похода. Начали мы 5 мая с Богатырской слободы, это недалеко от Тольятти", - сказал ТАСС отец Феоктист, руководитель осуществляемой на судне международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика".
"Три с половиной года строился корабль "Змей Горыныч", который олицетворяет трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора. Когда в 862 году они были призваны на княжество и переселились в Старую Ладогу, не был зафиксирован остров в Балтийском море, с которого они прибыли. И вот наша задача - создать путем экспериментальной археологии такой маршрут, пройти десять стран Балтийского моря и посетить все 15 крупных островов, на которых могла обитать Варяжская Русь. И потом повторить маршрут, который прошли Рюрик, Синеус и Трувор до Старой Ладоги", - добавил он.
НОВОСТИ
- 21:15 12.06.2019
- Трамп: Мы защищаем Германию от России, а она получат от Германии миллиарды. Как такое возможно?
- 21:00 12.06.2019
- Москалькова рассказала о "корпоративности" судебной системы в России
- 20:45 12.06.2019
- Украина хочет заменить российские двигатели своими на американских ракетах
- 20:20 12.06.2019
- Москва не получала сведений о готовности Трампа встретиться с Путиным на G20 - Песков
- 20:00 12.06.2019
- По словам Трампа, Польша хочет купить у США "множество" истребителей F-35
- 19:00 12.06.2019
- Николас Мадуро может в скором времени посетить Москву - МИД Венесуэлы
- 18:39 12.06.2019
- Польша наращивает закупки сжиженного газа в США
- 17:45 12.06.2019
- Власти подтвердили факт взлома "Твиттера" Дмитрия Медведева
- 16:40 12.06.2019
- Навальному придется остаться в полиции до утра четверга
- 16:00 12.06.2019
- Премьер-министр Японии прибыл с визитом в Иран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать