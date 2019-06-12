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Судно "Змей Горыныч", удивившее финских пограничников, прибыло в Хельсинки

21:30 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч", в выходные удивившее финских пограничников на российско-финской границе, прибыло в Хельсинки. Судно пришвартовалось к причалу в центре столицы, оно продолжит путь только в четверг.

"Хельсинки - это у нас промежуточная остановка, первый участок заграничного похода. Начали мы 5 мая с Богатырской слободы, это недалеко от Тольятти", - сказал ТАСС отец Феоктист, руководитель осуществляемой на судне международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика".

"Три с половиной года строился корабль "Змей Горыныч", который олицетворяет трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора. Когда в 862 году они были призваны на княжество и переселились в Старую Ладогу, не был зафиксирован остров в Балтийском море, с которого они прибыли. И вот наша задача - создать путем экспериментальной археологии такой маршрут, пройти десять стран Балтийского моря и посетить все 15 крупных островов, на которых могла обитать Варяжская Русь. И потом повторить маршрут, который прошли Рюрик, Синеус и Трувор до Старой Ладоги", - добавил он.

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