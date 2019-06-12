Полиция все же отпустила Навального

22:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из ОМВД "Строгино" после задержания в среду на несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующую запись Навальный сделал в своем "Твиттере".

"Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили", - написал он.

Ранее сообщалось, что Навальный останется в ОМВД "Строгино" до утра.