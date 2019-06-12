Полиция все же отпустила Навального
22:58 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блогер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из ОМВД "Строгино" после задержания в среду на несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующую запись Навальный сделал в своем "Твиттере".
"Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили", - написал он.
Ранее сообщалось, что Навальный останется в ОМВД "Строгино" до утра.
НОВОСТИ
- 22:59 12.06.2019
- Эрдоган: Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила
- 21:30 12.06.2019
- Судно "Змей Горыныч", удивившее финских пограничников, прибыло в Хельсинки
- 21:15 12.06.2019
- Трамп: Мы защищаем Германию от России, а она получат от Германии миллиарды. Как такое возможно?
- 21:00 12.06.2019
- Москалькова рассказала о "корпоративности" судебной системы в России
- 20:45 12.06.2019
- Украина хочет заменить российские двигатели своими на американских ракетах
- 20:20 12.06.2019
- Москва не получала сведений о готовности Трампа встретиться с Путиным на G20 - Песков
- 20:00 12.06.2019
- По словам Трампа, Польша хочет купить у США "множество" истребителей F-35
- 19:00 12.06.2019
- Николас Мадуро может в скором времени посетить Москву - МИД Венесуэлы
- 18:39 12.06.2019
- Польша наращивает закупки сжиженного газа в США
- 17:45 12.06.2019
- Власти подтвердили факт взлома "Твиттера" Дмитрия Медведева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать