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НОВОСТИ

Полиция все же отпустила Навального

22:58 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из ОМВД "Строгино" после задержания в среду на несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующую запись Навальный сделал в своем "Твиттере".

"Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили", - написал он.

Ранее сообщалось, что Навальный останется в ОМВД "Строгино" до утра.

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