Эрдоган: Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила

22:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. С такими словами он выступил в Анкаре, трансляцию выступления ведет телеканал Эн-ти-ви.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", - сказал турецкий лидер.