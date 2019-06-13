Курс рубля выбил Москву из сотни самых дорогих городов мира
07:24 13.06.2019
Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих городов мира для иностранцев из-за снижения курса рубля к доллару на фоне падения цен на нефть и продолжения антироссийских санкций. Об этом говорится в распространенном в четверг глобальном исследовании о стоимости проживания (Cost of Living Index), подготовленном консалтинговым агентством ECA International ("И-си-эй интернешнл").
Как отмечается в исследовании, Москва разом потеряла 66 позиций в рейтинге и заняла 120-ю строчку. Аналогичную динамику показал и Санкт-Петербург, который опустился в списке на 31 позицию, разместившись на 172-м месте.
Самым дорогим городом для проживания иностранцев стала на этот раз столица Туркмении Ашхабад. Она смогла оставить позади два швейцарских города - Цюрих (2) и Женеву (3), которые традиционно располагаются на верхних сточках списка. Далее идут Гонконг (Гонконг) - 4, Базель (Швейцария) - 5, Берн (Швейцария) - 6, Токио (Япония) - 7, Сеул (Республика Корея) - 8, Тель-Авив (Израиль) - 9 и Шанхай (КНР) - 10.
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