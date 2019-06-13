Америка собирается депортировать на родину 50 тыс мексиканцев, ожидающих разрешение на проживание в США

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию Мексики в течение последующих нескольких месяцев. Такую оценку обнародовал в среду заместитель министра внутренних дел латиноамериканской страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас.

Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном на минувшей неделе. "Я думаю, что в ближайшие месяцы мы преодолеем уровень в 50 тыс. человек", - приводит слова Энсинаса на своем сайте газета "Универсаль". Замглавы МВД добавил, что в течение последних недель уже в самой Мексике было зарегистрировано рекордное число запросов на предоставление убежища.